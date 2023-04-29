Суммарная мощность в солнечной энергетике в Азербайджане увеличилась в 2022 г. - IRENA

БАКУ /Trend/ - Суммарная мощность в солнечной энергетике в Азербайджане в 2022 году составила 51 МВт.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По данным агентства, этот показатель вырос на 6,25 процента по сравнению с 2021 годом (48 МВт), на 45,7 процента по сравнению с 2020 годом (35 МВт) и на 54,5 процента - по сравнению с 2019 годом (33 МВт).

Отметим, что общая мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане в 2022 году составила 1 339 МВт, что на 1,74 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 316 МВт).

Как отмечается в отчете IRENA, в 2022 году на возобновляемые источники энергии пришлось 40 процентов мировой установленной мощности.

"В 2022 году наблюдался самый большой прирост мощностей по возобновляемым источникам энергии на сегодняшний день – почти 295 ГВт", - говорится в отчете.