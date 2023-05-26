USAID нацелена на развитие ненефтяной экономики Азербайджана - Майкл Нербасс

БАКУ /Trend/ - USAID нацелена на развитие ненефтяной экономики Азербайджана.

Об этом сказал Trend директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс.

По его словам, в этом направлении выбраны два приоритетных направления: сельское хозяйство и агротуризм.

"Эти сектора с точки зрения краткосрочной перспективы имеют большой экономический потенциал. В области сельского хозяйства USAID имеет большой опыт работы, в частности, мы проводим тренинги и семинары для малых предпринимателей в области производства, обработки и экспорта сельхозпродукции. Для субъектов среднего бизнеса, у которых уже налажено производство и экспорт, мы оказываем поддержку в области выхода на новые рынки, в частности рынки Европы, Ближнего и Дальнего Востока, помогаем устранять зависимость от внешних рынков и игроков. Также мы работаем с ними в области стандартизации товаров и приведения в соответствие международными требованиями производимой и экспортируемой продукции. USAID оказывает техническую и финансовую поддержку субъектам МСБ и правительству Азербайджана", - сказал он.

Говоря о секторе агротуризма, Нербасс сказал, что USAID оказывает фермерам, субъектам предпринимательства этой отрасли техническую и финансовую поддержку.