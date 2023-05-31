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В 2022 г. Фонд развития предпринимательства Азербайджана кредитовал более 2 тыс. проектов

Экономика Материалы 31 мая 2023 11:04 (UTC +04:00)
В 2022 г. Фонд развития предпринимательства Азербайджана кредитовал более 2 тыс. проектов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году Фонд развития предпринимательства кредитовал 2 726 проектов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что сумма льготных кредитов по всем этим проектам составила 145,9 миллиона манатов.

"На проекты микропредпринимателей были выделены средства в размере 92,8 миллиона манатов, малых предпринимателей - 25,4 миллиона манатов, средних и крупных - 25,2 миллиона манатов и 2,5 миллиона манатов соответственно. Микропредприниматели представили 2 617 проектов, малые, средние и крупные предприниматели - 77, 30 и 2 проекта соответственно", - говорится в публикации министра.

В 2022 г. Фонд развития предпринимательства Азербайджана кредитовал более 2 тыс. проектов
В 2022 г. Фонд развития предпринимательства Азербайджана кредитовал более 2 тыс. проектов
В 2022 г. Фонд развития предпринимательства Азербайджана кредитовал более 2 тыс. проектов
В 2022 г. Фонд развития предпринимательства Азербайджана кредитовал более 2 тыс. проектов
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