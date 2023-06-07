Азербайджанский фонд выделил льготный кредит на проект по развитию животноводства

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготный кредит ООО "Türk Qida Sənaye".

Как сообщает в средуTrend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Türk Qida Sənaye" льготный кредит в размере 200 тысяч манатов на реализацию проекта по развитию животноводства. Проект будет реализован в Геранбое", - говорится в публикации.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.