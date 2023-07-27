Доходы ГФСЗ Азербайджана выросли почти на 17 процентов

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2023 года доходы Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составили 3 миллиарда 270,7 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишев в ходе пресс-конференции, посвященной работе, проделанной в первом полугодии 2023 года.

"Это на 16,6 процента, то есть на 465 миллионов манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года",- подчеркнул он.

Отметим, что в июне 2023 года парламент Азербайджана рассматривал внесение изменений в доходы и расходы ГФСЗ. Согласно изменениям, доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2023 год составили 6 миллиардов 268,0 миллионов манатов с увеличением на 4,0 миллиона манатов (0,1 процент).