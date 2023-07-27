ЦБ Азербайджана частично восстановил действие лицензий страховых посредников

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) восстановил действие лицензий 32 страховых посредников из 184, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации ЦБА, восстановлены лицензии трех страховых брокеров физических лиц, одного юридического лица и 28 физических лиц страховых агентов.

Решение было принято 26 июля в соответствии с законом "О страховой деятельности" в связи с устранением страховыми посредниками обстоятельств, из-за которых были приостановлены действия лицензий.

Напомним, что ранее регулятор приостановил действие 184 лицензий, выданных восьми страховым брокерам (физическим лицам), 155 физическим лицам и 21 юридическому лицу на три месяца месяца. Действие лицензий было приостановлено из-за несвоевременного представления квартальной отчетности.