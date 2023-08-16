Ряд зарубежных компаний планируют открыть представительства в Азербайджане - Ассоциация франчайзинга (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется открытие представительств ряда зарубежных компаний.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов.

По его словам, планируется открытие представительства турецкой компании "Maksivak", которая уже является членом Ассоциации франчайзинга.

"Maksivak" является производителем промышленного оборудования. Кроме того, мы работаем над привлечением в Азербайджан китайских авто и мото- брендов. В рамках этого проекта мы предполагаем дистрибьютерство. Также с турецкой Akıncılar Taktik Tekstil мы планируем открыть в Азербайджане фабрику по производству военного текстиля. На сегодняшний день мы уже заключили соответствующий меморандум и ведутся переговоры с инвестором", - сказал он.

Отметим, что ассоциация планирует до конца августа открыть в Азербайджане фабрику "Rayess" по производству шоколада. На первом этапе в проект планируется инвестировать один миллион, на втором - еще 10 миллионов долларов.