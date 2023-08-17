ЕБРР обнародовал портфель проектов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На 31 июля 2023 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивался в 787 миллионов евро, сообщает в среду Trend.

Согласно данным ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 31 проекта.

"Большая часть портфеля (88 процентов, или 692 миллиона евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, 9 процентов, или 67 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а 3 процента, или 28 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты", - говорится в сообщении ЕБРР.

В целом банк инвестировал в Азербайджан свыше 3,484 миллиарда евро по 188 проектам.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны.

Напомним, что ранее глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова сообщила, что ожидаемый портфель проектов инвестиций на ближайшие три года составляет 750 миллионов долларов США. Около 300 миллионов долларов ЕБРР планирует инвестировать в 2023 году в ряд отраслей, таких как энергетика, транспорт, частный сектор, МСБ и банковский сектор.