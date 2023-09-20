Законопроект о создании СЭЗ в Нахчыване будет представлен в следующем году

БАКУ/Trend/ - Законопроект о создании свободной экономической зоны в Нахчыванской Автономной Республике будет подготовлен и представлен в следующем году.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана "Детальном плане мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Согласно плану мероприятий, министерство экономики совместно с Кабинетом министров Нахчыванской АР и Государственным таможенным комитетом должны подготовить и представить законопроект в 2024 году.