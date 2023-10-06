БАКУ /Trend – В Азербайджане будет создана Палата оценщиков.

Как передает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об оценочной деятельности" (первое чтение), который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, Палата оценщиков является некоммерческим юридическим лицом, созданным на основе обязательного членства оценщиков и осуществляющим свою деятельность на основе принципа самоуправления.

Лица, не являющиеся членами данной Палаты, не смогут заниматься оценочной деятельностью на территории Азербайджанской Республики.

Деятельность Палаты регулируется законом Азербайджанской Республики "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" и Уставом Палаты оценщиков.

К функциям Палаты оценщиков относятся:

- представлять предложения по совершенствованию законодательства об оценочной деятельности;

-. утверждать подходы и методы оценки в этой сфере;

- принимать или прекращать членство в Палате в соответствии с требованиями закона, определять размер членского взноса и форму его оплаты;

- утверждать правила этического поведения оценщика и контролировать соблюдение требований этих правил его членами;

- принимать меры по организации дополнительного обучения оценщиков;

- представлять интересы членов Палаты во взаимоотношениях с государственными органами (учреждениями) и органами местного самоуправления, а также международными профессиональными объединениями оценщиков;

- защищать права и законные интересы членов Палаты;

- вести реестр действующих и бывших членов Палаты и размещать на официальном сайте информацию об имени, фамилии, отчестве каждого из них, опыте работы, образовании, наличии квалификационного аттестата и свидетельства страхования профессиональной ответственности оценщика и страховщика;

- рассматривать обращения клиентов и иных лиц относительно деятельности членов Палаты;

- налагать на членов Палаты дисциплинарное взыскание в соответствии с законом;

- организовывать информационное и методическое обеспечение членов Палаты;

- раз в год не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, размещать информацию о своей деятельности и деятельности членов Палаты на своем официальном сайте.