Названо количество выпущенных в этом году легковых автомобилей в Азербайджане

БАКУ/Trend/ – За январь-сентябрь 2023 года в Азербайджане было выпущено 2 110 единиц легковых автомобилей, что на 600 единиц больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана, за январь-сентябрь 2023 года в сфере производства машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, а также прочих транспортных средств произведено продукции на 496,4 миллиона манатов.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 31,2 процентов, машин и оборудования - на 21,1 процентов, а производство других транспортных средств сократилось на 21,1 процентов. За этот период производство тракторов выросло на 10,6 процентов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.