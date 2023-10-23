БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработана система обращения с отходами, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства финансов Азербайджана, для эффективной реализации мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним необходима мобилизация крупномасштабных финансовых, технических и технологических ресурсов.

В этом направлении, для достижения стратегической цели обеспечения чистой окружающей среды и "зеленого роста", установленной в "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", в первую очередь будет обеспечиваться устойчивое использование природных ресурсов.

По информации минфина, в целях содействия экологически безопасной индустриализации будет разработана эффективная система обращения с отходами, продолжены мероприятия по модернизации системы гидрометеорологического наблюдения и экологического мониторинга.

Кроме того, будет обеспечена охрана биологического разнообразия, увеличение водных биоресурсов и развитие аквакультуры, а также усилена охрана лесных массивов.

Сообщается, что будет увеличено использование возобновляемых источников энергии и обеспечена энергоэффективность, а также расширено использование экологически чистого транспорта и других "зеленых" технологий.

Напомним, что cогласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года № 2469 определены следующие пять Национальных приоритетов политики социально-экономического развития страны до 2030 года: устойчивая растущая конкурентоспособная экономика, общество, основанное на динамичной, инклюзивной и социальной справедливости, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство для современных инноваций, Великое возвращение на освобожденные территории, а также чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".