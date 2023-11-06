Названо число сданных в эксплуатацию в Азербайджане с начала года домов

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2023 года в Азербайджане построено и введено в эксплуатацию 11 946 частных жилых домов общей площадью 1 миллион 397 тысяч 930 квадратных метров.

По подсчетам Trend, основанным на отчете Госкомстата, это рост на 23% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так, за первые 9 месяцев 2022 года было построено и введено в эксплуатацию 9717 жилых домов общей площадью 1 миллион 337 тысяч квадратных метров.

Отметим, что за январь-сентябрь текущего года количество построенных и сданных в эксплуатацию жилых зданий увеличилось в 3,3 раза и составило 4633 единицы.

Напомним, что средняя площадь одного частного жилого дома, построенного и сданного в эксплуатацию в соответствующий период прошлого года, составила 145 квадратных метров, а площадь квартир в жилых зданиях - 93 квадратных метра.

Кроме того, за отчетный период введены в эксплуатацию 1 общеобразовательное учреждение на 1536 ученических мест, 1 больница на 19 коек и 1 дошкольное учреждение на 240 мест.

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