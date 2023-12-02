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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 2 декабря 2023 11:39 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

20 ноября

1,7

27 ноября

1,7

21 ноября

1,7

28 ноября

1,7

22 ноября

1,7

29 ноября

1,7

23 ноября

1,7

30 ноября

1,7

24 ноября

1,7

1 декабря

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0066 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0061 маната и составил 1,8626 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

20 ноября

1,8568

27 ноября

1,8610

21 ноября

1,8636

28 ноября

1,8621

22 ноября

1,8552

29 ноября

1,8707

23 ноября

1,8533

30 ноября

1,8650

24 ноября

1,8538

1 декабря

1,8544

Средний курс за неделю

1,8565

Средний курс за неделю

1,8626

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0191 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

20 ноября

0,0189

27 ноября

0,0191

21 ноября

0,0193

28 ноября

0,0192

22 ноября

0,0193

29 ноября

0,0191

23 ноября

0,0193

30 ноября

0,0192

24 ноября

0,0192

1 декабря

0,0191

Средний курс за неделю

0,0192

Средний курс за неделю

0,0191

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0588 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

20 ноября

0,0592

27 ноября

0,0588

21 ноября

0,0591

28 ноября

0,0588

22 ноября

0,0590

29 ноября

0,0588

23 ноября

0,0589

30 ноября

0,0587

24 ноября

0,0589

1 декабря

0,0588

Средний курс за неделю

0,0590

Средний курс за неделю

0,0588

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