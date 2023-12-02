Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 20 ноября 1,7 27 ноября 1,7 21 ноября 1,7 28 ноября 1,7 22 ноября 1,7 29 ноября 1,7 23 ноября 1,7 30 ноября 1,7 24 ноября 1,7 1 декабря 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0066 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0061 маната и составил 1,8626 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 20 ноября 1,8568 27 ноября 1,8610 21 ноября 1,8636 28 ноября 1,8621 22 ноября 1,8552 29 ноября 1,8707 23 ноября 1,8533 30 ноября 1,8650 24 ноября 1,8538 1 декабря 1,8544 Средний курс за неделю 1,8565 Средний курс за неделю 1,8626

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0191 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 20 ноября 0,0189 27 ноября 0,0191 21 ноября 0,0193 28 ноября 0,0192 22 ноября 0,0193 29 ноября 0,0191 23 ноября 0,0193 30 ноября 0,0192 24 ноября 0,0192 1 декабря 0,0191 Средний курс за неделю 0,0192 Средний курс за неделю 0,0191

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0588 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 20 ноября 0,0592 27 ноября 0,0588 21 ноября 0,0591 28 ноября 0,0588 22 ноября 0,0590 29 ноября 0,0588 23 ноября 0,0589 30 ноября 0,0587 24 ноября 0,0589 1 декабря 0,0588 Средний курс за неделю 0,0590 Средний курс за неделю 0,0588

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