IT-продукция Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран мира (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:43)

БАКУ /Trend/ - IT-продукция Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель общественного объединения "Азербайджанский консорциум экспорта инноваций" (AZINNEX) Фарид Кязымов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

Кязымов подчеркнул, что IT-сектор в Азербайджане в последние несколько лет начал активно развиваться.

"Раньше в Азербайджане было ограниченное количество компаний, но сейчас оно увеличивается. В настоящее время в сфере IT применяются льготы. В стране созданы новые возможности в этой сфере, что увеличивает объем экспорта. В то же время азербайджанские компании переходят на внешние рынки и уже IT-продукция экспортируется в более чем 30 стран мира", - отметил он.

Напомним, что в январе - декабре 2023 года в Азербайджане предприятиями информации и связи было оказано услуг на 3,206 миллиарда манатов. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 16,3 процента.

Отметим, что 71,8 процента этих услуг были оказаны населению.

В отчетный период доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане составили 1,158 миллиарда манатов (36,1 процента в общем объеме доходов рынка телекоммуникаций).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!