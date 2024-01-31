Центробанк Азербайджана спрогнозировал экономический рост в 2024 году (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует экономический рост в стране в этом году на уровне около 3,5 процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, рост ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 3-4 процента.

Согласно данным Госкомитета по статистике Азербайджана, ВВП страны в 2023 году составил 123 миллиарда манатов, реальный рост экономики оценивается в 1,1 процента.

Напомним, что согласно прогнозам правительства Азербайджана, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 2,4 процента, в 2025 году - 2,9 процента.

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