Азербайджан и Албания подписали соглашение об экономическом сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Албания подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Энергетика, торговля, туризм, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и инфраструктура являются важнейшими отраслями в развитии экономических отношений между Азербайджаном и Албанией. В ходе встречи с заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и энергетики Албании Белиндой Баллуку мы изучили возможности для развития двустороннего делового партнерства, инвестиций и совместной деятельности. Соглашение об экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Республики Албания, подписанное в ходе встречи, внесет значительный вклад в укрепление отношений в этих приоритетных областях", - говорится в публикации.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Албанией в январе 2024 года составил более 486 тысяч долларов.

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