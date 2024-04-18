Башкирский НИЦ по пчеловодству отправил пробную поставку меда в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии (БНИЦ) отправил первую пробную партию меда объемом 1170 кг в Азербайджан.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным, контракт на поставку продукции в Азербайджан был заключен в текущем феврале, однако покупатель не был уточнен.

"Для экспорта были выбраны три вида башкирского меда: липовый, подсолнечниковый и цветочный. Прежде чем получить разрешение Россельхознадзора на экспорт продукции, образцы меда были подвергнуты лабораторным исследованиям. Доставка меда заказчику в Азербайджан будет осуществлена автомобильным транспортом", - отмечается в сообщении.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева подчеркнула, что структура экспорта в Азербайджан достаточно разнообразна.

Она упомянула, что по итогам 2023 года около трети поставок из Башкортостана в Азербайджан приходится на металлы и изделия из них. Кроме того, в структуру экспорта в Азербайджан входят также: топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машиностроительная продукция и продовольственные товары.

"За январь-февраль текущего года мы отмечаем рост взаимного товарооборота Республики Башкортостан с Азербайджаном на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим перспективы в увеличении поставок продукции химической и нефтегазовой промышленности, минеральных удобрений и алюминия", - добавила Болычева, слова которой приводились в сообщении.

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