Впервые за последние годы в Азербайджане снизились цены на ряд автомобилей

БАКУ /Trend/ - Впервые за последние годы на автомобильном рынке Азербайджана произошло снижение цен.

Об этом в субботу Trend сообщили в Центре экономического и социального развития (CESD).

Согласно мониторингу, проведенному центром, снижение связано с массовой продажей ряда автомобилей, которые в предыдущий период использовались в качестве такси.

Так, цены на автомобили до 10 тысяч манатов в апреле снизились на 8,2 процента. Несмотря на снижение спроса на дорогие автомобили, использующие бензин марки АИ-95, цены на них не изменились.

Напомним, что Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

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