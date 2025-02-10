Азербайджан входит в число 54 стран со средним уровнем дохода - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в число 54 стран со средним уровнем дохода.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов на презентации в Баку "Отчета о развитии мира" (World Development Report-WDR) Всемирного банка (World Bank) за 2024 год.

"Это очень большое достижение за короткий промежуток времени. Азербайджан также укрепил свои позиции в качестве ведущего государства в регионе как с точки зрения политики, так и с точки зрения экономики. В то же время эта сила помогла восстановить наш суверенитет, территориальную целостность.

После начала сотрудничества со Всемирным банком в 1992 году Азербайджан претерпел очень серьезную трансформацию. Всемирный банк был очень серьезным партнером Азербайджана, в том числе принимал активное участие в реализации его проектов в области здравоохранения и сельского хозяйства. Всемирный банк останется одним из наших ключевых партнеров в поддержке инноваций в будущем.

Как известно, в 90-е годы было потеряно более половины ВВП. В 2023 году в Азербайджане был дан старт долгосрочной стратегии модернизации. Тем самым в стране началась золотая эра экономического развития. В течение 2024 года в экономике Азербайджана был достигнут рост в 3,4 раза. Усиление диверсификации также является одним из наиболее важных вызовов. В 2012 году доля ненефтяного сектора в ВВП составляла 49, а сейчас - 68 процентов",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!