AZSTAND сертифицировал "Трест комплексных буровых работ" SOCAR

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, повторно сертифицировал интегрированную систему управления Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) "Трест комплексных буровых работ".

Об этом во вторник сообщили Trend в AZSTAND.

Согласно информации, для этих целей AZSTAND были предоставлены услуги по оценке соответствия на основе стандартов ISO 9001:2015 «Системы управления качества. Требования», ISO 14001:2015 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению» и ISO 45001:2018 «Системы управления охраны труда и промышленной безопасности. Требования и руководство по применению».

Отметим, что AZSTAND, предоставляя сертификационные услуги, проверяет внедренные на предприятиях и организациях системы управления на соответствие требованиям соответствующих государственных и международных стандартов, поддерживает их совершенствование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!