Azerbaijani currency to world currency rates for May 14

BAKU, Azerbaijan, May 14. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for May 14, Trend reports via the CBA.
The official exchange rate of the U.S. dollar to the manat remained unchanged at 1.7 manat.
The exchange rate for 1 euro was 1.9916 manat, for 1 Turkish lira was 0.0374 manat, and for 100 Russian rubles was 2.2989 manat.
Currencies
Code
Exchange rate
1 US dollar
USD
1.7
1 euro
EUR
1.9916
1 Australian dollar
AUD
1.2337
1 Belarusian ruble
BYN
0.6031
1 UAE dirham
AED
0.4628
100 South Korean won
KRW
0.1139
1 Czech crown
CZK
0.0819
1 Chinese yuan
CNY
0.2505
1 Danish krone
DKK
0.2665
1 Georgian lari
GEL
0.6352
1 Hong Kong dollar
HKD
0.2171
1 Indian rupee
INR
0.0177
1 British pound sterling
GBP
2.2998
1 Swedish krona
SEK
0.1824
1 Swiss franc
CHF
2.1746
1 Israeli shekel
ILS
0.5854
1 Canadian dollar
CAD
1.2404
1 Kuwaiti dinar
KWD
5.513
100 Kazakh tenge
KZT
0.3622
1 Qatari rial
QAR
0.4663
1 Kyrgyz som
KGS
0.0194
100 Hungarian forints
HUF
0.5556
1 Moldovan leu
MDL
0.0992
1 Norwegian krone
NOK
0.1854
100 Uzbek som
UZS
0.0141
100 Pakistani rupees
PKR
0.6094
1 Polish zloty
PLN
0.4688
1 Romanian leu
RON
0.3823
100 Russian rubles
RUB
2.2989
1 Serbian dinar
RSD
0.017
1 Singapore dollar
SGD
1.3355
1 Saudi rial
SAR
0.4531
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
XDR
2.3329
1 Turkish lira
TRY
0.0374
1 Turkmen manat
TMT
0.4857
1 Ukrainian hryvnia
UAH
0.0387
100 Japanese yen
JPY
1.0769
1 New Zealand dollar
NZD
1.0085