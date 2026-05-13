Azerbaijani currency to world currency rates for May 13

Economy Materials 13 May 2026 09:20 (UTC +04:00)
Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, May 13. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for May 13, Trend reports via the CBA.

The official exchange rate of the U.S. dollar to the manat remained unchanged at 1.7 manat.

The exchange rate for 1 euro was 1.9949 manat, for 1 Turkish lira was 0.0374 manat, and for 100 Russian rubles was 2.3027 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

1.9949

1 Australian dollar

AUD

1.23

1 Belarusian ruble

BYN

0.6031

1 UAE dirham

AED

0.4628

100 South Korean won

KRW

0.1137

1 Czech crown

CZK

0.082

1 Chinese yuan

CNY

0.2503

1 Danish krone

DKK

0.267

1 Georgian lari

GEL

0.6351

1 Hong Kong dollar

HKD

0.2172

1 Indian rupee

INR

0.0178

1 British pound sterling

GBP

2.3007

1 Swedish krona

SEK

0.1829

1 Swiss franc

CHF

2.178

1 Israeli shekel

ILS

0.5841

1 Canadian dollar

CAD

1.2413

1 Kuwaiti dinar

KWD

5.5179

100 Kazakh tenge

KZT

0.3656

1 Qatari rial

QAR

0.4663

1 Kyrgyz som

KGS

0.0194

100 Hungarian forints

HUF

0.5577

1 Moldovan leu

MDL

0.0991

1 Norwegian krone

NOK

0.1851

100 Uzbek som

UZS

0.014

100 Pakistani rupees

PKR

0.6084

1 Polish zloty

PLN

0.469

1 Romanian leu

RON

0.3836

100 Russian rubles

RUB

2.3027

1 Serbian dinar

RSD

0.017

1 Singapore dollar

SGD

1.3363

1 Saudi rial

SAR

0.4531

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

2.3352

1 Turkish lira

TRY

0.0374

1 Turkmen manat

TMT

0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

0.0387

100 Japanese yen

JPY

1.0778

1 New Zealand dollar

NZD

1.0097

