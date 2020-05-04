В Узбекистане стартовал масштабный проект по развитию гончарного производства

БАКУ /Trend/ - 1 мая 2020 года в Риштанском районе Ферганской области состоялась церемония закладки первого камня в строительство специализированного Центра гончарного производства, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Сообщается, что на сегодня в Риштане местные жители на дому занимаются росписью готовых изделий: от бытовой посуды до художественной керамики. Здесь живут и работают более 20 старших мастеров, а также порядка семи тысяч их учеников, каждый из которых обеспечивает работой от 30 до 50 семей.

Создаваемый Центр гончарного производства положит начало новому этапу в дальнейшем развитии традиций риштанских мастеров. В церемонии закладки первого камня приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков, хоким Ферганской области Шухрат Ганиев, руководство министерства иностранных дел, мастера-ремесленники риштанской школы гончарного искусства, администрация Риштанского района.



В Риштанском районе будут построены творческие мастерские, экспозиционные галереи, гостиницы, пункты общественного питания и другая необходимая инфраструктура.



В рамках программы будет реализовано 59 проектов по созданию гончарных производств во всех районах и городах страны, что позволит обеспечить занятость 75-80 тысяч жителей различных регионов.



Опытные риштанские мастера будут выезжать на гончарные предприятия, организовывать производственные процессы и обучать молодых специалистов.



Ответственными за реализацию программ определены АКБ «Асака банк», АО «Национальный банк ВЭД Узбекистана» и АКИБ «Ипотека-банк», говорится в сообщении.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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