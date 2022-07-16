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Назван срок начала строительства инфраструктуры в Агдамском промпарке

Строительство Материалы 16 июля 2022 09:10
Назван срок начала строительства инфраструктуры в Агдамском промпарке

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В августе 2022 года резиденты Агдамского промышленного парка планируют приступить к строительству необходимой инфраструктуры.

Об этом сказали Trend в Агентстве по развитию промышленных зон Азербайджана.

По его данным, на сегодняшний день ведутся работы по обеспечению резидентов земельными участками, необходимой инфраструктурой, а также по подготовке к строительству объектов.

"На территории промышленного парка уже ведутся работы по выравниванию земли. С августа планируется приступить к строительным работам", - добавили в агентстве.

Напомним, что в Агдамском промышленном парке на сегодняшний день зарегистрированы девять резидентов. Суммарная инвестиционная стоимость проектов этих резидентов оценивается в 50 миллионов манатов. Ожидается, что в промпарке будет создано более одной тысячи рабочих мест.

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