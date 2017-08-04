ООН создаст банк в Турции

БАКУ /Trend/ - Организация Объеденных Наций (ООН) создаст Международный технический банк, головной офис которого будет расположен в Турции, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Банк будет располагаться в Стамбуле, и на его создание Турция планирует выделить два миллиона долларов.

Согласно данным СМИ, соглашение о создании банка между ООН и Турцией планируется подписать к концу августа.

«Международный технический банк будет поддерживать развитие сферы технологий в слаборазвитых странах», - сообщают СМИ.

Не исключено, что после создания банка другие страны также окажут поддержку этой финансовой организации. О других деталях соглашения не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)