Оборот фондового рынка Азербайджана вырос почти в 2,5 раза

11 августа 2017 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2017 года превысил 5,34 миллиарда манатов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года, говорится в пятницу в сообщении БФБ.

Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 1,61 миллиарда манатов (рост за год в 5,4 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,15 миллиарда манатов (рост в 17 раз), а объем рынка производных инструментов - около 2,58 миллиарда манатов (рост на 37,5 процента),

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка

Январь-июль 2017 года

Январь-июль 2016 года

Объем сделок AZN

Количество сделок

Объем сделок AZN

Количество сделок

I. Рынок государственных ценных бумаг

1 609 914 321,03

404

296 656 862,72

125

Гособлигации минфина

387 154 563,07

250

296 656 862,72

125

первичное размещение

353 541 374,75

196

200 338 135,18

85

вторичный рынок

33 613 188,32

54

96 318 727,54

40

Ноты ЦБА

1 222 759 757,96

154

0

0

первичное размещение

1 222 759 757,96

154

-

-

вторичный рынок

-

-

-

-

II. Рынок акций

667 631 911,10

849

26 320 263,44

1235

первичное размещение

649 121 094,93

6

24 681 000,00

15

вторичный рынок

18 510 816,17

843

1 639 263,44

1 220

III. Рынок долговых инструментов

470 482 898,39

569

41 260 079,18

66

Ипотечные облигации (первичное размещение)

150 577 849,50

20

-

-

Ипотечные облигации (вторичное размещение)

180 914 972,57

24

20 312 439,68

9

Другие корпоративные облигации (первичное размещение)

-

-

4 358 571,85

30

Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)

138 990 076,32

525

16 589 067,65

27

в том числе маркетмейкер

1 396 389,00

-

1 687 722,86

-

IV. Операции РЕПО

11 577 467,73

17

0,00

0

РЕПО-операции ЦБА

-

-

-

-

Другие РЕПО-операции

11 577 467,73

17

-

-

V. Рынок производных финансовых инструментов

2 578 198 191,12

43 298,00

1 874 799 551,15

24 780,00

- с валютой

2 363 053 250

38 872

1 823 182 315

21 942

- с товарами

215 144 941

4 426

51 617 236

2 838

Всего

5 337 804 789,37

45 137,00

2 239 036 756,49

26 206,00

Официальный курс на 11 августа составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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