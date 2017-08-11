Оборот фондового рынка Азербайджана вырос почти в 2,5 раза

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2017 года превысил 5,34 миллиарда манатов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года, говорится в пятницу в сообщении БФБ.
Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 1,61 миллиарда манатов (рост за год в 5,4 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,15 миллиарда манатов (рост в 17 раз), а объем рынка производных инструментов - около 2,58 миллиарда манатов (рост на 37,5 процента),
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-июль 2017 года
|
Январь-июль 2016 года
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
1 609 914 321,03
|
404
|
296 656 862,72
|
125
|
Гособлигации минфина
|
387 154 563,07
|
250
|
296 656 862,72
|
125
|
первичное размещение
|
353 541 374,75
|
196
|
200 338 135,18
|
85
|
вторичный рынок
|
33 613 188,32
|
54
|
96 318 727,54
|
40
|
Ноты ЦБА
|
1 222 759 757,96
|
154
|
0
|
0
|
первичное размещение
|
1 222 759 757,96
|
154
|
-
|
-
|
вторичный рынок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
667 631 911,10
|
849
|
26 320 263,44
|
1235
|
первичное размещение
|
649 121 094,93
|
6
|
24 681 000,00
|
15
|
вторичный рынок
|
18 510 816,17
|
843
|
1 639 263,44
|
1 220
|
III. Рынок долговых инструментов
|
470 482 898,39
|
569
|
41 260 079,18
|
66
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
150 577 849,50
|
20
|
-
|
-
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
180 914 972,57
|
24
|
20 312 439,68
|
9
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
-
|
-
|
4 358 571,85
|
30
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
138 990 076,32
|
525
|
16 589 067,65
|
27
|
в том числе маркетмейкер
|
1 396 389,00
|
-
|
1 687 722,86
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
11 577 467,73
|
17
|
0,00
|
0
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
11 577 467,73
|
17
|
-
|
-
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
2 578 198 191,12
|
43 298,00
|
1 874 799 551,15
|
24 780,00
|
- с валютой
|
2 363 053 250
|
38 872
|
1 823 182 315
|
21 942
|
- с товарами
|
215 144 941
|
4 426
|
51 617 236
|
2 838
|
Всего
|
5 337 804 789,37
|
45 137,00
|
2 239 036 756,49
|
26 206,00
Официальный курс на 11 августа составляет 1,7007 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)