Российский грузовой авиаперевозчик сможет летать через Азербайджан

14 августа 2017 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo получила разрешение на выполнение перевозок по маршруту Москва-Баку-Гонконг с правами пятой свободы воздуха на участке Баку-Гонконг, говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, размещенном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России ("Росавиация").

В протоколе отмечается, что авиакомпания AirBridgeCargo получила допуск к выполнению регулярных грузоперевозок Москва - Баку - Гонконг с периодичностью четыре раза в неделю без права пятой свободы воздуха на участке Баку – Гонконг.

Внести изменения в этот пункт и получить право пятой свободы воздуха на участке Баку – Гонконг будет возможно после получения разрешения авиационных властей Азербайджана.

Авиакомпания AirBridgeCargo - крупнейший российский грузовой авиаперевозчик, входит в Группу компаний "Волга-Днепр". Компания была создана в 2004 году.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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