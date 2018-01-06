Президент Узбекистана упростил вывоз товаров на зарубежные выставки

6 января 2018 11:55 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 1 января 2018 года субъектам предпринимательства в Узбекистане разрешен вывоз товаров предназначенных для экспонирования на выставках и ярмарках за рубежом на сумму до 5 тысяч долларов США без заключения экспортного контракта и без оформления грузовой таможенной декларации.

Согласно постановлению президента Узбекистана, при вывозе товаров на выставки в зарубежные страны предприниматели должны проинформировать приграничный таможенный пост о планируемом участии в зарубежной выставке (ярмарке), месте, дате и времени ее проведения, а также вывозимых товарах (наименовании, количестве и стоимости).

Предприниматели несут ответственность за достоверность предоставляемых таможенному органу сведений в соответствии с законодательством.

При реализации товаров предприниматели имеют право зачислять средства на свои счета в коммерческих банках Узбекистана, в том числе в форме банковского перевода, а также внесения наличных средств в иностранной валюте.

Документ принят в связи с тем, что действующий порядок оформления и вывоза рекламно-выставочной продукции ограничивает потенциальные возможности субъектов предпринимательства и снижает эффективность их участия на международных выставках и ярмарках. Постановление нацелено на дальнейшее увеличение объемов и расширение географии экспорта отечественной продукции.

В 2017 году предприниматели Узбекистана в целях поиска потенциальных иностранных партнеров и продвижения отечественной продукции на внешние рынки приняли участие в 88 международных выставках и ярмарках, прошедших в 24 странах. По их итогам заключены экспортные контракты и соглашения на поставку отечественной продукции на общую сумму свыше 1,3 миллиарда долларов.

В рамках проводимой работы по увеличению объемов и расширению географии экспортных поставок в 2018 году запланировано участие отечественных экспортеров в 123 международных выставках и ярмарках, проводимых в 25 странах мира.

(Автор: Мамед Дашдемиров. Редактор: Хазар Ахундов)

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