Азербайджанская СК Ata Insurance представила продукт на выгодных условиях

15 января 2018 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января 2018 года ОАО AtaInsurance представило своим клиентам новый продукт «Выгодное страхование».

Как говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, «Выгодное страхование» является страховым продуктом КАСКО и позволяет клиентам застраховать свои автомобили в полцены, и в результате сэкономить свои средства.

Так, во время заключения страхового договора, страхователь выплачивает только первую часть страхового взноса. Вторую часть страхователь выплачивает лишь при осуществлении страховой выплаты за страховой случай, случившийся в течение страхового периода. Однако, если в течение страхового периода страховой случай не произошел, вторую часть страхового взноса страхователь не выплачивает.

Например: при страховке автомобиля стоимостью 10 000 манатов с вычетом 100 манатов, если клиент должен заплатить 400 манатов страхового взноса, то платит всего 200 манатов (50 процентов). Если в течение года страховой случай не произойдет, то оплачивать оставшуюся вторую часть страхового взноса не потребуется.

В страховое покрытие входят следующие риски:

Брошенные или упавшие предметы; Противозаконные действия третьего лица; Хищение, разбой, угон и ограбление; Пожар и взрыв; Стихийное бедствие; Передвижение животных.

Особые условия продукта:

- Предоставляется только физическим лицам;

Любое физическое лицо, обладающее правом вождения автомобилем на законных основаниях, считается застрахованным;

3. Распространяется на автомобили с годом выпуска после 2000 года, с рыночной стоимостью от 10 000 до 60 000 манатов.

Входящее в Группу компаний AtaHolding, ОАО AtaInsurance функционирует в секторе страхования с 2004 года. Компания, обладая активами почти в 35 миллионов манатов, оказывает своим клиентам услуги по 28 видам страхования – 24 добровольным и четырем обязательным. AtaInsurance также имеет лицензию на осуществление перестраховочной деятельности. Является основателем и членом Бюро по обязательному страхованию. В целом, в сеть обслуживания AtaInsurance входят более 90 филиалов, представительств и офисов.

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