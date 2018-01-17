Казахстан проверит иностранные авиакомпании на безопасность полетов

17 января 2018 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет гражданской авиации Казахстана в 2018 году проверит 25 иностранных авиакомпаний в целях контроля за безопасностью полетов.

В целом комитет проведет 59 сертификаций и 434 инспекции предприятий воздушного транспорта в соответствии с пунктом 1 статьи 16-2 закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».

В комитете уточнили, что в рамках плана будут проверены 20 эксплуатантов, осуществляющих коммерческие перевозки, 36 эксплуатантов, осуществляющих авиационные работы, эксплуатанты авиации общего назначения, 20 организаций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники, 11 филиалов Республиканского госпредприятия «Казаэронавигация», 14 организаций, задействованных в поисково-спасательном обеспечении полетов, 24 аэропорта и аэродрома, восемь вертодромов, 23 авиационных учебных центра.

Также будут проверены четыре авиационных медицинских центра и пять авиационных медицинских экспертов, будет проведено 44 вида инспекционных и сертификационных проверок субъектов отрасли по сфере авиационной безопасности.

За 11 месяцев 2017 года в общей сложности казахстанские авиакомпании перевезли 6,8 миллиона человек. Это на 1,3 миллиона человек, или на 22,2 процента больше, чем было перевезено воздушным транспортом за январь-ноябрь 2016 года.

Это самый существенный годовой рост объемов пассажироперевозок за последние пять лет.

За 11 месяцев доходы от перевозки пассажиров воздушным транспортом составили 266,4 миллиарда тенге, что на 26,4 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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