Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) в среду провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 250 миллионов манатов со сроком обращения в 28 дней, сообщает БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение на 16,4 процента - банки подали заявки на 290,96 миллиона манатов.

Заявки были представлены в ценовом диапазоне 98,8627 маната (при доходности в 14,79 процента) и 98,93 маната (13,91 процента). Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 98,8848 (14,5 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 98,8895 маната (14,52 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 250 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – 14 февраля 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 17 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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