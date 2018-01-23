Bacardi приобретает одного из ведущих в мире изготовителей мексиканской текилы

23 января 2018 04:51 (UTC+04:00)

Компания Bacardi приобретает одного из ведущих в мире изготовителей мексиканской текилы Patron Spirits International, общая стоимость которого оценивается в $5,1 млрд. Об одной из крупнейших сделок на рынке спиртных напитков сообщила в понедельник в газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Согласно сведениям издания, Bacardi со штаб-квартирой на Бермудских островах почти 10 лет контролировала 30% Patron Spirits, базирующейся в Швейцарии, и теперь намерена выкупить остальную долю предприятия. Стоимость этой доли в публикации не уточняется.

В данном случае ставка делается на диверсификацию различных марок крепких и легких алкогольных напитков, а также на рост спроса на дорогие сорта текилы стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за бутылку. Так, объем потребления такой текилы в США увеличился на более чем 700% в период с 2002 по 2006 год, уточняет газета.

Изложенные ею данные указывают, что официально о сделке будет объявлено позже в понедельник. Поглощение Patron Spirits не приведет к изменению состава ее руководства, Эдвард Браун останется на должности исполнительного директора, а основатель предприятия Джон Пол Деджория сохранит пост почетного председателя совета директоров.

Согласно публикации, Patron Spirits производит в год 36 млн бутылок спиртных напитков (свыше 3 млн упаковок). Объем продаж компании в США составлял $1,6 млрд в 2016 году.

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