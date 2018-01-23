Официальный курс маната к мировым валютам на 23 января

23 января 2018 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0842 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

23.01.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0842

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3582

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0888

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8593

1 бразильский реал

1 BRL

0.5309

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1408

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1588

1 чешская крона

1 CZK

0.082

1 чилийский песо

1 CLP

0.281

1 китайский юань

1 CNY

0.2656

1 датская крона

1 DKK

0.28

1 грузинский лари

1 GEL

0.6733

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2175

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3777

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.2118

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7673

1 израильский шекель

1 ILS

0.4981

1 канадский доллар

1 CAD

1.3653

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6577

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4329

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0909

1 молдавская лея

1 MDL

0.101

1 египетский фунт

1 EGP

0.096

1 норвежская крона

1 NOK

0.2163

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.5001

1 российский рубль

1 RUB

0.0301

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2902

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4517

1 турецкая лира

1 TRY

0.4493

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0582

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1927

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4864

1 украинская гривна

1 UAH

0.0588

100 японских иен

100 JPY

1.5346

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2456

Золото (1 унция)

1 XAU

2265.5533

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.9646

Платина (1 унция)

1 XPT

1729.0017

Палладий (1 унция)

1 XPD

1856.5092

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