Официальный курс маната к мировым валютам на 23 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0842 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов 23.01.2018 1 доллар США 1 USD 1.7001 1 евро 1 EUR 2.0842 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3582 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0888 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8593 1 бразильский реал 1 BRL 0.5309 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1408 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1588 1 чешская крона 1 CZK 0.082 1 чилийский песо 1 CLP 0.281 1 китайский юань 1 CNY 0.2656 1 датская крона 1 DKK 0.28 1 грузинский лари 1 GEL 0.6733 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2175 1 индийская рупия 1 INR 0.0266 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.3777 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0128 100 иранских риалов 100 IRR 0.0041 1 шведская крона 1 SEK 0.2118 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7673 1 израильский шекель 1 ILS 0.4981 1 канадский доллар 1 CAD 1.3653 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6577 1 казахский тенге 1 KZT 0.0053 1 киргизский сом 1 KGS 0.0247 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1127 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4329 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0909 1 молдавская лея 1 MDL 0.101 1 египетский фунт 1 EGP 0.096 1 норвежская крона 1 NOK 0.2163 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0208 1 польский злотый 1 PLN 0.5001 1 российский рубль 1 RUB 0.0301 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2902 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4517 1 турецкая лира 1 TRY 0.4493 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0582 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1927 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4864 1 украинская гривна 1 UAH 0.0588 100 японских иен 100 JPY 1.5346 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2456 Золото (1 унция) 1 XAU 2265.5533 Серебро (1 унция) 1 XAG 28.9646 Платина (1 унция) 1 XPT 1729.0017 Палладий (1 унция) 1 XPD 1856.5092

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