Официальный курс маната к мировым валютам на 25 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 января установлен на уровне 1,7001 и 2,1143 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов 25.01.2018 1 доллар США 1 USD 1.7001 1 евро 1 EUR 2.1143 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3761 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0865 100 белорусских рублей 100 BYR 0.861 1 бразильский реал 1 BRL 0.5403 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1432 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1604 1 чешская крона 1 CZK 0.0833 1 чилийский песо 1 CLP 0.2821 1 китайский юань 1 CNY 0.2685 1 датская крона 1 DKK 0.284 1 грузинский лари 1 GEL 0.676 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2175 1 индийская рупия 1 INR 0.0268 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.4301 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0128 100 иранских риалов 100 IRR 0.0041 1 шведская крона 1 SEK 0.2154 1 швейцарский франк 1 CHF 1.8021 1 израильский шекель 1 ILS 0.499 1 канадский доллар 1 CAD 1.3812 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6756 1 казахский тенге 1 KZT 0.0053 1 киргизский сом 1 KGS 0.0248 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1127 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4359 1 мексиканский песо 1 MXP 0.092 1 молдавская лея 1 MDL 0.1011 1 египетский фунт 1 EGP 0.0961 1 норвежская крона 1 NOK 0.2201 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0208 1 польский злотый 1 PLN 0.5096 1 российский рубль 1 RUB 0.0303 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.3026 1 саудовский риал 1 SAR 0.4534 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4642 1 турецкая лира 1 TRY 0.4553 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0585 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1927 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4864 1 украинская гривна 1 UAH 0.059 100 японских иен 100 JPY 1.5595 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.255 Золото (1 унция) 1 XAU 2301.4254 Серебро (1 унция) 1 XAG 29.8538 Платина (1 унция) 1 XPT 1727.3016 Палладий (1 унция) 1 XPD 1868.4099

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