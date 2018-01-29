В Казахстане в 2017 г. увеличилось производство риса

БАКУ /Trend/ - За 2017 год в Казахстане произвели 185,7 тысячи тонн риса (на 3,3 процента больше по сравнению с 2016 годом) и 70,5 тысячи тонн различных круп (на 9,1 процента больше, чем в 2016 году).

Рисоводство в Казахстане сконцентрировано по большей части в Кызылординской области (174,9 тысячи тонн за 2017 год, рост на 3,1 процента). Здесь работают такие крупные компании, как, например, «Абзал и К» (шлифованный рис под брендом «Элита», включающий пять наименований: «Маржан», «Янтарь», «Лидер», «Анаит», а также шлифованный дробленый рис), ТОО «Агро Холдинг Байконур» (рис «Iнжу Маржан», развесная продукция) и другие.

По словам руководителя Кызылординской области Крымбека Кушербаева, риса, производимого только в трех районах области, достаточно, чтобы полностью обеспечить им весь Казахстан.

“В последние несколько лет рисоводы региона обеспечивают рекордные урожаи, причем не за счет расширения площадей, а за счет повышения урожайности сортов. Рынки сбыта сельхозпродукции расширяют за счет экспорта, планируя активно развивать торговлю за пределами страны”, - сказал Кушербаев.

На внутреннем рынке использованы 57,2 процента произведенных крупы и риса (производство и импорт), и еще 42,8 процента отправлены на экспорт. Примечательно, что объемы экспорта выросли сразу на 56,8 процента.

(Автор: Али Мустафаев)

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