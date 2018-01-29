В Казахстане в 2017 г. увеличилось производство риса

29 января 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За 2017 год в Казахстане произвели 185,7 тысячи тонн риса (на 3,3 процента больше по сравнению с 2016 годом) и 70,5 тысячи тонн различных круп (на 9,1 процента больше, чем в 2016 году).

Рисоводство в Казахстане сконцентрировано по большей части в Кызылординской области (174,9 тысячи тонн за 2017 год, рост на 3,1 процента). Здесь работают такие крупные компании, как, например, «Абзал и К» (шлифованный рис под брендом «Элита», включающий пять наименований: «Маржан», «Янтарь», «Лидер», «Анаит», а также шлифованный дробленый рис), ТОО «Агро Холдинг Байконур» (рис «Iнжу Маржан», развесная продукция) и другие.

По словам руководителя Кызылординской области Крымбека Кушербаева, риса, производимого только в трех районах области, достаточно, чтобы полностью обеспечить им весь Казахстан.

“В последние несколько лет рисоводы региона обеспечивают рекордные урожаи, причем не за счет расширения площадей, а за счет повышения урожайности сортов. Рынки сбыта сельхозпродукции расширяют за счет экспорта, планируя активно развивать торговлю за пределами страны”, - сказал Кушербаев.

На внутреннем рынке использованы 57,2 процента произведенных крупы и риса (производство и импорт), и еще 42,8 процента отправлены на экспорт. Примечательно, что объемы экспорта выросли сразу на 56,8 процента.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Значение индикатора KazPrime на 29 января
Бизнес 10:53
В 10 городах Казахстана снизилось качество воздуха
Казахстан 09:37
Азербайджан имеет большой потенциал в сфере производства и экспорта сигарет из местного табака - эксперт
Экономика 28 января 19:14
Сенат Франции рассмотрит соглашение о партнерстве между Казахстаном и ЕС
Казахстан 28 января 04:03
Казахстан планирует увеличить выработку энергии из возобновляемых источников
Энергетика 27 января 11:57
В ряде регионов Казахстана отменили занятия для учащихся из-за морозов
Казахстан 27 января 09:52
Между Алматы и Ригой будет запущен новый авиарейс
Бизнес 26 января 18:32
Казахстан будет сотрудничать с Италией в сфере переработки ТБО
Бизнес 26 января 16:13
В Узбекистане утвержден техрегламент безопасности мясной продукции
Бизнес 26 января 13:53
Казахстанская компания увеличила производство меди
Бизнес 26 января 12:35
Предприятия АО «Узстройматериалы» увеличили в минувшем году темпы производства
Бизнес 26 января 12:26
Добыча золота на горнообогатительном комбинате Казахстана значительно возросла
Бизнес 26 января 12:01
В Казахстане снизили скорость поездов из-за аномальных морозов в стране
Казахстан 26 января 12:01
"Казинвестбанк" прекращает свою деятельность
Бизнес 25 января 19:07
Активы Нацфонда Казахстана в Швеции остаются замороженными
Бизнес 25 января 16:39
Казахстан планирует введение безвизового режима с Индией
Бизнес 25 января 14:00
Нацбанк Казахстана об ожидаемом уровне инфляции
Бизнес 25 января 12:55
Казахстанские железные дороги увеличили перевозку зерна
Бизнес 25 января 11:52