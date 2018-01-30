Рамин Гулузаде дал поручения руководству Госагентства гражданской авиации Азербайджана

30 января 2018 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана состоялось собрание с участием руководства недавно вошедшего в структуру министерства Государственного агентства гражданской авиации.

Как сообщили Trend в министерстве, на собрании, прошедшем под руководством министра Рамина Гулузаде, было обсуждено множество вопросов, связанных с деятельностью Государственного агентства гражданской авиации.

В рамках собрания министр дал руководству агентства ряд поручений.

Государственное агентство гражданской авиации вошло в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 12 января 2018 года. Госагентство создано на базе Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана. Предел численности сотрудников госагентства определен в 48 штатных единиц.

В подчинение госагентства также входит Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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