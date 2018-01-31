В США начали расследование против Apple после скандала с батареями

31 января 2018 04:25 (UTC+04:00)

Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржами США ведут расследование в отношении корпорации Apple из-за скандала с замедлением работы ряда моделей iPhone. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По данным агентства, американские власти подозревают, что компания, исказив данные о производительности ряда старых моделей смартфонов, могла нарушить законы о раскрытии информации. Кроме того, проверяющие органы полагают, что своими действиям Apple могла вводить в заблуждение инвесторов.

Ранее Apple призналась, что вышедшее около года назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE ради увеличения продолжительности работы батареи и решения проблем с внезапными отключениями смартфонов. В компании принесли извинения и пообещали предоставлять пользователям больше информации о состоянии аккумуляторов.

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