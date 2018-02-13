Казахстан сохраняет стабильный рост ВВП

13 февраля 2018 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Казахстана в январе 2018 года составил 4 процента, что на 1,6 процента превышает аналогичный показатель 2017 года. Об этом во вторник на заседании правительства сказал министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

“Основными источниками роста по-прежнему остались расширение выпуска в промышленных секторах, повышение инвестиционного спроса и устойчивое восстановление внутреннего потребления”, - сказал Сулейменов, передают казахстанские СМИ.

По словам министра, макроэкономическую среду укрепляет замедление инфляционных процессов.

“С начала года инфляция составила 0,6 процента. Это самое низкое значение после перехода на режим инфляционного таргетирования, в годовом выражении - 6,8 процента”, - добавил он.

За первый месяц текущего года международные резервы Казахстана увеличились на 1,1 процента до 90,1 миллиарда долларов, в том числе золотовалютные резервы - на 3,2 процента до 31,7 миллиарда долларов. При этом активы Национального фонда сохранились на уровне 2017 года.

Ввиду опережающего роста обрабатывающей промышленности и более высокого роста в сервисных сферах доля вклада несырьевого сектора экономики возросла до 71 процента в росте ВВП против 60 процентов по итогам прошлого года.

(Автор: Али Мустафаев)

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