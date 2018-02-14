Систематическому использованию детского труда на уборке хлопка в Узбекистане положен конец - МОТ

БАКУ /Trend/ - Систематическому использованию детского труда на уборке хлопка в Узбекистане положен конец, а для прекращения практики принудительного труда принимаются конкретные меры. Об этом говорится в отчете Международной организации труда (МОТ).

В основу отчета «Независимый мониторинг мер по ликвидации детского и принудительного труда в ходе уборки урожая хлопка 2017 года в Узбекистане» легли более 3000 собеседований, для участия в которых была сделана репрезентативная выборка из 2,6 миллиона сборщиков хлопка.

МОТ ведет наблюдение за уборкой хлопка на предмет использования детского труда с 2013 года. С 2015 года организация осуществляет мониторинг отрасли на предмет выявления фактов детского и принудительного труда в рамках соглашения с Всемирным банком.

«Хлопковая страда 2017 года проходила в условиях преобладания гласности и диалога. Это касалось всех групп гражданского общества, включая отдельных критически настроенных активистов. Это внушает оптимизм на будущее. В то же время на областном и районном уровне все еще не успевают усваивать и исполнять огромное количество указов и постановлений, поступающих от правительства Узбекистана», — говорит глава отдела МОТ по основополагающим принципам и правам в сфере труда Беате Андрес.

Мониторинг показал, что в 2017 году из 2,6 миллиона сборщиков хлопка подавляющее большинство трудилось на уборке урожая добровольно, а недопустимость как детского, так и принудительного труда в стране хорошо понимают. В отчете подтверждены сделанные ранее выводы о том, что систематического использования детского труда на уборке хлопка более не наблюдается, однако необходимо постоянно отслеживать ситуацию с тем, чтобы дети продолжали ходить в школу.

Оплата труда сборщиков была увеличена в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка. МОТ рекомендовала правительству и дальше увеличивать уровень оплаты, а также улучшать условия труда в более широком смысле, чтобы привлекать больше работников на добровольной основе.

Теперь независимый мониторинг, которым занимается в Узбекистане МОТ, будет нацелен на преодоление сохраняющихся трудностей. Одна из них состоит в том, что в разных областях и районах наблюдаются разная степень понимания проблем, а также разные возможности их решения.

Все, кто занимается наймом сборщиков хлопка, будут обеспечены надлежащей информацией и инструментами, необходимыми для того, чтобы наем проводился в соответствии с международными трудовыми нормами.

Проект независимого мониторинга МОТ финансируется многосторонним донорским целевым фондом, основные вкладчики которого — Европейский союз, США и Швейцария.

Как показывают данные официальной статистики, в 2016 году в Узбекистане было произведено 2,959 миллиона тонн хлопка-сырца, что составило 98,6 процента к 2000 году. В 2017 году хлопкоробы республики произвели более 2,930 миллиона тонн хлопка-сырца.

По официальному прогнозу, в 2018 году Узбекистан наметил произвести 3,1 миллиона тонн хлопка сырца. Ценная техническая культура займет более 1,1 миллиона гектаров поливных земель. Госзаказ составит 50 процентов выращенного урожая.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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