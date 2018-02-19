Самир Шарифов: Азербайджан хочет добиться максимального экономического взаимодействия с Пакистаном

БАКУ /Trend/ - Пакистан и Азербайджан обладают большим потенциалом для торгово-экономического сотрудничества, цитируют пакистанские СМИ президента страны Мамнуна Хусейна.

На встрече с находящимся в Пакистане министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым президент отметил, что обе страны должны приложить усилия для использования этого потенциала. Хусейн также подчеркнул необходимость организации взаимных торгово-промышленных миссий.

Президент Пакистана также коснулся темы армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как отметил Хусейн, Пакистан уважает территориальную целостность Азербайджана и поддерживает страну по вопросу Нагорного Карабаха.

В свою очередь, Самир Шарифов отметил, что обе страны занимают одну позицию по региональным и международным вопросам и поддерживают друг друга на международных площадках, что отражает тесные и братские связи между странами. Министр подчеркнул, что Азербайджан также поддерживает Пакистан в вопросе Кашмира, и отметил необходимость решения этого конфликта в рамках резолюций Совета Безопасности ООН.

Шарифов отметил, что Азербайджан хочет добиться максимального экономического взаимодействия с Пакистаном.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Пакистаном в 2017 году составил 8,25 миллиона долларов, из которых на экспорт азербайджанской продукции в эту страну пришлось свыше 1,8 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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