Узбекистан и Таджикистан создают деловой совет

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан создадут совместный деловой совет. Об этом сообщил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Адхам Икрамов.

По его словам, первое заседание узбекско-таджикского делового совета пройдет в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

По его словам, инициативу по созданию делового совета между двумя странами выдвинул Узбекистан. В него войдут по 15 человек с каждой стороны – предприниматели, представители министерств, ведомств, органов государственного управления и торгово-промышленных палат.

В рамках делового совета Узбекистан и Таджикистан намерены подписать экспортно-импортные контракты на сумму около 15 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан в марте 2018 года. В рамках встреч двух глав государств планируется подписание соглашения об отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, который был введен в 2001 году.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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