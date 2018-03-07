США будут использовать казахстанские порты для транзита специальных грузов

БАКУ /Trend/ - США планируют использовать казахстанские порты Актау и Курык для транзита специальных грузов.

Об этом на заседании парламента Казахстана сказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передают в среду казахстанские СМИ.

Напомним, что сегодня в парламенте Казахстана рассмотрели законопроект о ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительствами Казахстана и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.

“Список контрольно-пропускных пунктов в соглашении дополнен портами Актау и Курык. Эта работа полностью соответствует интересам Республики Казахстан как стратегического партнера Соединенных Штатов, страны, которая стремится поддерживать мир и стабильность в Афганистане”, - сказал Абдрахманов.

По его словам, подписанный протокол не меняет сути соглашения, но дополняет перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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