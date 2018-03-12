БАКУ /Trend/ - Турция создает свое международное рейтинговое агентство, сказал глава BDDK (Орган банковского надзора Турции) Мехмет Али Акбен, пишут в понедельник турецкие СМИ.

По словам Акбена, точной даты создания агентства пока нет, но ожидается, что в течение этого года оно будет создано.

Он отметил, что создание рейтингового агентства в Турции является необходимостью.

Акбен также сказал, что турецкое рейтинговое агентство может быть создано разными турецкими финансовыми компаниями, а также Ассоциацией банков Турции (TBB).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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