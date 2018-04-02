Как заработать на IPO Dropbox? (ФОТО)

Облачный сервис Dropbox, выросший за 10 лет из никому не известного стартапа в Сан-Франциско в технологического гиганта с миллионами пользователей по всему миру, успешно провел первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq. В результате IPO компания привлекла 756 миллионов долларов, а ее рыночная стоимость превысила 13 миллиардов долларов.

Компания провела прайсинг IPO на уровне 21 доллара за акцию, однако в первый же день торгов котировки подскочили на 36 процентов до 28,48 доллара, а в течение недели после этого подорожали еще на 9,7 процента до 31,25 доллара. Первые дни торгов продемонстрировали высокий спрос на бумаги компании со стороны инвесторов, однако следует помнить, что после IPO цена на акции корректируется и даже может падать ниже отметки, установленной при первоначальном размещении.

Почему стоит инвестировать в акции Dropbox?

Dropbox имеет 500 миллионов пользователей, из которых более 11 миллионов приобретают платные услуги компании. Dropbox, сосредоточившийся на работе с корпоративными клиентами (сейчас их около 200 тысяч), является одним из лидеров рынка облачных решений. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, бизнес Dropbox расширяется. В 2017 году выручка Dropbox выросла на 30 процентов до 1,1 миллиарда долларов, что является очень хорошим показателем при таком высоком уровне доходов. При этом чистый убыток компании в 2017 году сократился до 112 миллионов с 210 миллионов долларов годом ранее.

Компания активно инвестирует в исследование и инновации, инфраструктуру, разработку новых и развитие нынешних продуктов. Основной сферой внимания Dropbox является сохранение доверия пользователей, поэтому компания постоянно работает над решениями в области безопасности данных. Это особенно актуально на фоне скандала вокруг британской аналитической компании Cambridge Analytica, которая предположительно связана со злоупотреблением личными данными более чем 50 миллионов пользователей Facebook.

Как приобрести акции Dropbox в Азербайджане?

После того, как акции официально начали свое обращение на бирже, они ничем не отличаются от и ранее торговавшихся на площадке финансовых инструментов. В первое время после начала торгов, обычно, акции проще купить, поскольку в такие дни ликвидность повышается в связи с общим интересом к событию.

Граждане Азербайджана могут приобрести акции Dropbox, обратившись в инвестиционную компанию AzFinance. Для этого достаточно открыть стандартный брокерский счет. Профессионалы из AzFinance решат все технические вопросы и предоставят необходимые консультации. Офис компании AzFinance расположен по адресу пр. Н.Нариманова, 206. Почтовый индекс - AZ1065. Связаться с компанией можно по телефону (012) 310 33 30, а также в социальных сетях по следующим адресам:

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