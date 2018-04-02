Казахстанская авиакомпания SCAT получила международный сертификат безопасности

БАКУ /Trend/ - Представитель Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) Джордан Карамалаков вручил казахстанской авиакомпании SCAT международный сертификат безопасности IOSA.

“Для авиакомпании SCAT этот путь начался три года назад, и уже прошло два года, как компания прошла аудит, что дает право получить сертификат безопасности IOSA. На этой основе авиакомпания получила возможность выполнять рейсы в Европу на основании разрешения европейской ассоциации по безопасности воздушного транспорта”, - сказал Карамалаков на торжественной церемонии презентации первого рейса нового «Боинг-737 Макс 8», передает в понедельник Казинформ.

Он подчеркнул, что наличие данного сертификата открывает перед авиакомпанией новые перспективы в области сотрудничества с другими авиаперевозчиками в мировом масштабе.

“В настоящее время 92 процента пассажиров в Казахстане будут летать рейсами авиакомпаний, у которых есть сертификат безопасности IOSA. Это значительное достижение Казахстана в области гражданской авиации ”, - отметил Карамалаков.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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