ИБР и ОПЕК финансируют многомиллионный транспортный проект в Таджикистане

3 апреля 2018 14:19 (UTC+04:00)

На реализацию проекта «Строительство автодороги Куляб-Калаихумб, участки A и F» планируется потратить свыше 115 миллионов долларов США, передаёт таджикское издание «Авеста».

По данным министерства финансов республики, строительство и реконструкция автомобильной дороги Куляб-Калаи Хумб, в основном осуществляется за счет финансовых средств Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда арабского экономического развития, Фонда Абу-Даби и Фонда ОПЕК.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах экономического блока страны, проект предусматривает работы по уравниванию и расширению дороги, установку 39 водопроводных труб, строительство бетонных арыков по обочинам дороги длиной 40 тысяч метров, строительство защитных фундаментов на расстоянии 10 тысяч метров, 2-х мостов и других необходимых сооружений.

Общая протяженность указанного участка составляет 32 километра. Этот участок дороги считается главной частью автомобильной дороги Куляб-Калаи Хумб, и его реконструкция позволит обеспечить круглогодичное передвижение жителей, увеличить транспортировку товаров и продукции. Предполагается, что проект начнётся в текущем году и будет завершён в 2022 году.

В проектах также имеется долевое участие правительство Таджикистана. Общая сумма проекта «Строительство автодороги Куляб-Калаихумб, участки A и F» составляет свыше 115 миллионов долларов.

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Azernews Newspaper
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