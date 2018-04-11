Минфин Азербайджана не исключает пересмотр прогнозов госбюджета на 2018 год

11 апреля 2018 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана не исключает возможности пересмотра прогнозов государственного бюджета страны на 2018 год, сказал в среду журналистам министр финансов Самир Шарифов.

При этом, по его словам, однозначно говорить о том, что бюджет будет пересмотрен пока рано.

"Бюджетное законодательство предоставляет возможности осуществить пересмотр прогнозов госбюджета. Но пока рано говорить что-либо конкретное по этому поводу", - отметил министр.

Напомним, что председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на церемонии презентации реестра обременений движимого имущества заявлял, что бюджет Азербайджана на 2018 год может быть пересмотрен.

По словам Самедзаде, это может произойти после подведения итогов первого квартала 2018 года.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены на уровне 20,127 миллиарда манатов, а расходы – 21,047 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы – свыше 19,473 миллиарда манатов и местные доходы – 653,350 миллиона манатов, централизованные расходы – свыше 20,323 миллиарда манатов и местные расходы – 723,925 миллиона манатов).

Официальный курс на 11 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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