Кыргызстан может не уложиться в срок с выплатой долга Китаю

16 апреля 2018 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан может испытать трудности с выплатой внешнего долга Китаю, что может быть связанно с невыгодными для Кыргызстана и выгодными для Китая условиями соответствующих соглашений о займе средств.

Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам Кыргызстана сказал депутат Акылбек Жапаров, передают кыргызские СМИ.

“Кыргызстан через пять лет должен выплатить Китаю долг в 320 миллионов долларов”, - сказал Жапаров, добавив, что при составлении договора с Экспортно-импортным банком Китая не были защищены интересы Кыргызстана.

“Сроки выплаты кредитов очень короткие. Причина в том, что в Китай ездят министр транспорта и другие министры и лишь потом, при подписании документа, к делу подключается министр финансов. В договорах отмечено, что споры (между Кыргызстаном и Китаем) будут рассматриваться только в арбитражном суде в Гонконге и все аспекты дела будут толковаться только в соответствии с законами Китая”, - сказал Жапаров.

Он отметил, что в ближайшие годы на обслуживание внешнего долга Кыргызстана уйдет 300 миллионов долларов.

По данным минфина, сроки выплаты китайских кредитов составят от пяти до 25 лет. Общая сумма долга составляет 1,7 миллиарда долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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