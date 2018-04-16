BIE приступает к оценке заявки Азербайджана на проведение EXPO 2025

16 апреля 2018 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Миссия Международного бюро выставок (BIE) в понедельник прибывает в Азербайджан для оценки заявки страны на проведение выставки EXPO 2025, сообщили Trend в понедельник в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Миссия BIE будет находиться в стране до 19 апреля.

Азербайджан выступил с предложением организовать выставку Baku EXPO 2025 с 10 мая по 10 ноября. Предложенная страной тема выставки - «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего».

Отметим, что на проведение Ехро 2025 претендуют также Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).

Оценочная миссия Международного бюро выставок посетила Японию 6-8 марта, а Россию - 2-4 апреля.

Задача миссии BIE заключается в оценке осуществимости и жизнеспособности проекта EXPO, что является необходимым шагом для дальнейшего продвижения кандидатуры в процессе отбора.

Заключение миссии будет обсуждаться в Исполнительном комитете BIE в мае, после чего будут предоставлены рекомендации Генеральной ассамблее бюро, основанные на соответствии каждого проекта требованиям BIE.

Напомним, что впервые Азербайджан с национальным павильоном участвовал во Всемирной выставке “Milan EXPO 2015”. Павильон Азербайджана на “Milan EXPO 2015” посетило свыше трех миллионов человек. На Международной ботанической выставке “Antalya EXPO 2016” в Турции национальный павильон Азербайджана также вызвал большой интерес. На международной выставке “EXPO 2017”, проведенной в Астане, Азербайджан был представлен павильоном, созданным на основе концепции «Энергетический край – энергия, перевозимая из прошлого в будущее».

(Автор: Ляман Зейналова)

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